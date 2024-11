Mirante e clube náutico prometem impulsionar turismo em cartão-postal de cidade em SC Mirante e clube náutico prometem impulsionar turismo em cartão-postal de cidade em SC ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h49 ) twitter

Mirante e clube náutico em Araquari

De um lado, a serenidade da Lagoa da Cruz; do outro, o mar vigoroso da praia, assim é a paisagem da Barra do Itapocu, cartão-postal de Araquari, Norte de Santa Catarina, que se tornará ainda mais atrativa com novos projetos turísticos. Entre eles, está um clube náutico de alto padrão, previsto para inauguração até 2026, e o plano da prefeitura de construir um mirante com vista para o oceano.

