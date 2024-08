Mistério Sinistro em Chapecó: O Que Aconteceu com a Mulher Encontrada Morta? O corpo de uma mulher, uma suposta cova e um mistério. Um cenário de crime intriga as autoridades policiais de Chapecó, no Oeste de... ND Mais|Do R7 03/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 03/08/2024 - 22h36 ) ‌



O corpo de uma mulher, uma suposta cova e um mistério. Um cenário de crime intriga as autoridades policiais de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A mulher de 44 anos foi encontrado com marcas de tiros na cabeça na manhã deste sábado (3), na linha São Roque, interior do município.

