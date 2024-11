Misturas entre Golden e Shih Tzu, filhotes superam tamanho de pai em SC Misturas entre Golden e Shih Tzu, filhotes superam tamanho de pai em SC ND Mais|Do R7 24/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 24/11/2024 - 09h29 ) twitter

Misturas entre Golden e Shih Tzu

Nove fofuras nasceram de uma combinação exótica em Joinville, no Norte catarinense. Nina, a mãe, é uma Golden Retriever. Já o pai é um pequeno Shih Tzu Thor. O cruzamento concebeu a junção das maiores qualidades entre as duas raças. Os “herdeiros” chegaram ao mundo no dia 20 de setembro deste ano com uma coloração que logo deixou claro por quem puxaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre esses adoráveis filhotes!

