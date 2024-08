Moacyr Franco: Uma Noite de Música e Risos em Joinville O cantor, ator, escritor, humorista e diretor Moacyr Franco se apresenta em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na próxima quinta... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 21h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 21h51 ) ‌



O cantor, ator, escritor, humorista e diretor Moacyr Franco se apresenta em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na próxima quinta-feira (29). No show “Cantos e Contos”, o artista com mais de 60 anos de carreira compartilha boas músicas e histórias inesquecíveis com o público.

