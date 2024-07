Moradores de Florianópolis encontram solidariedade no Ateliê Solidário

ND Mais |Do R7

Fazia 14°C e chovia no momento em que as pessoas — que estavam na fila para pegar um agasalho — manobravam os guarda-chuvas no vento e tentavam se proteger da combinação congelante. Nesta terça-feira (9) a cada dez minutos um grupo de dez pessoas entrava e outro saía do Ateliê Solidário com uma sacola de agasalhos.

