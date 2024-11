Morre motorista que caiu de ribanceira com caminhão na Grande Florianópolis Morre motorista que caiu de ribanceira com caminhão na Grande Florianópolis ND Mais|Do R7 28/11/2024 - 14h50 (Atualizado em 28/11/2024 - 14h50 ) twitter

Motorista atendido pelo SAMU

Morreu o motorista de 53 anos que caiu com o caminhão de uma ribanceira no km 36,6 da BR-282, em Águas Mornas, na Grande Florianópolis, na noite de quarta-feira (27). No momento do acidente, ele ficou preso às ferragens e chegou a ser socorrido.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

