Morte de menino por ‘engasgo’ tem reviravolta com mãe e padrasto indiciados em Itajaí Morte de menino por ‘engasgo’ tem reviravolta com mãe e padrasto indiciados em Itajaí ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 18h31 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h31 ) twitter

Morte de menino Gael Estevan Caldeira Machado

A morte do menino Gael Estevan Caldeira Machado, no último dia 14 de maio de 2024, teve uma reviravolta nesta semana, com a mãe e o padrasto indiciados por homicídio culposo, quando não há intensão de matar.

