Motivo financeiro leva a assassinato brutal em Orleans

Um homem, de 22 anos, foi preso preventivamente suspeito do assassinato de Taimon Fermino, de 35 anos, na madrugada de quarta-feira (9), em Orleans, no Sul de Santa Catarina. A motivação do crime seria uma dívida de R$ 2 mil.

