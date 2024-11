Motociclista morre após grave colisão com carro na SC-283 Motociclista morre após grave colisão com carro na SC-283 ND Mais|Do R7 14/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grave colisão na SC-283

Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito, no início da manhã desta quinta-feira (14), no Contorno Norte, em Concórdia, no Alto Uruguai catarinense. A grave colisão foi registrada por volta das 07h40.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Oito jogadores que disputaram a Copa Santa Catarina não ficam no JEC para 2025

Com salário de R$ 10 mil, governo de SC vai contratar novos médicos para hospitais de Joinville

Motorista socorrido em parada cardíaca após acidente morre em Jaraguá do Sul