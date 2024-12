Motorista com carro furtado foge da PM e cai em rede de drenagem em Florianópolis Ocorrência, na madrugada desta sexta-feira (6), terminou com responsáveis presos ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 14h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma perseguição, na SC-401 em Florianópolis, terminou com um carro caído dentro da rede fluvial da capital catarinense nesta sexta-feira (6). O motorista com carro furtado não respeitou a ordem de parada da Polícia Militar de Rodoviária e fugiu, nas proximidades do bairro Cacupé.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas vagas para a 1ª corrida vertical em edifício de 32 andares em Chapecó

Após reclamações, prefeitura faz nova mudança no trânsito da zona Norte de Joinville

Mãe e filho são presos após polícia revistar malas em ônibus na SC-155