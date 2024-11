Motorista de aplicativo ferido em execução no Aeroporto de Guarulhos morre após um dia na UTI Motorista de aplicativo ferido em execução no Aeroporto de Guarulhos morre após um dia na UTI ND Mais|Do R7 10/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 10/11/2024 - 15h09 ) twitter

Motorista de aplicativo ferido em execução no Aeroporto de Guarulhos morre após um dia na UTI

Um motorista de aplicativo de 41 anos, identificado como Celso Araujo Sampaio de Novais, morreu neste sábado (9) após um dia internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele foi atingido colateralmente nas costas por um tiro de fuzil no Aeroporto de Guarulhos no dia anterior, quando Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, empresário jurado de morte pelo PCC, foi executado no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

