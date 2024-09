Motorista de caminhonete se envolve em acidente e foge do local O motorista da caminhonete fugiu após um acidente na BR-163, em Guarujá do Sul. A colisão foi com um caminhão, na noite de domingo ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 13h07 (Atualizado em 09/09/2024 - 13h07 ) ‌



O motorista de uma saveiro fugiu após bater com um caminhão na BR-163, em Guarujá do Sul, no Oeste de Santa Catarina. O acidente foi na noite de domingo (8).

