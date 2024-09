Motorista de ônibus evita tragédia em área de escape na BR-277 Desvio para área de escape da BR-277 evitou tragédia ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 21h10 (Atualizado em 07/09/2024 - 21h10 ) ‌



Uma tragédia foi evitada pela área de escape no Km 36 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, na manhã deste sábado (7). Um ônibus de turismo utilizou a área após sofrer uma falha nos freios. O veículo saiu de Arapongas, no norte do Paraná, e seguia com 45 passageiros no trecho entre Curitiba e Morretes.

