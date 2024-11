Motorista de transporte escolar é preso suspeito de ter relacionamento com adolescente em SC Motorista de transporte escolar é preso suspeito de ter relacionamento com adolescente em SC ND Mais|Do R7 16/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 16/11/2024 - 17h48 ) twitter

Motorista de transporte escolar preso

Um motorista do transporte escolar público do município de Jacinto Machado, no Sul de Santa Catarina, foi preso preventivamente na manhã deste sábado (16) por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, o homem de 39 anos mantinha um relacionamento com uma adolescente de 13 anos.

Segundo a Polícia Civil, o homem de 39 anos mantinha um relacionamento com uma adolescente de 13 anos.

