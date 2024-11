Motorista envolvido em tragédia com atletas de remo é liberado do hospital O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná, e o motorista deverá ser ouvido nas próximas horas ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 17h29 ) twitter

O motorista de 30 anos que conduzia a carreta envolvida no grave acidente com atletas de remo na BR-376, na noite de domingo (20), recebeu alta do Hospital Municipal São José, em Joinville, na manhã desta segunda-feira (21). O caso está sendo investigado pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), e o motorista deverá ser ouvido nas próximas horas.

