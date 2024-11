Motorista esmaga criança e adolescente contra parede, ataca policiais e é preso em SC Motorista esmaga criança e adolescente contra parede, ataca policiais e é preso em SC ND Mais|Do R7 03/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 03/11/2024 - 16h28 ) twitter

Motorista esmaga criança e adolescente contra parede, ataca policiais e é preso em SC

Um homem, de 27 anos, foi preso na tarde desse sábado (2), por tentativa de homicídio, dirigir sob efeito de álcool ou drogas, e outros crimes, após esmagar criança e adolescente contra parede, em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. Segundo a polícia militar, as vítimas, de 12 e 16 anos, foram atingidas propositalmente. Ele também é suspeito de ter atingido outro carro, localizado em área próxima ao acidente, no bairro Vila União.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso chocante.

