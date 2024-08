Motorista flagrado em ato irresponsável após acidente em SC Na manhã desta terça-feira (27), o motorista de um Chevrolet/Vectra foi preso pela Polícia Militar depois de causar um acidente de... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 18h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 18h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na manhã desta terça-feira (27), o motorista de um Chevrolet/Vectra foi preso pela Polícia Militar depois de causar um acidente de trânsito no centro da cidade de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. A ocorrência foi na rua Rio de Janeiro e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Militar e Guarda Municipal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Motorista que causou acidente em SC foi filmado tirando garrafas de cerveja do carro

• Justiça Federal nega reintegração de posse no aeroporto de Joinville

• Quem é Ricardo Faria, produtor de ovo de SC e novo bilionário da Forbes