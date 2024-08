Motorista Foge Após Colisão: Carro Destruído em SC O motorista de um carro fugiu após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão na madrugada desta quinta-feira (1º). A... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 14h14 (Atualizado em 01/08/2024 - 14h14 ) ‌



O motorista de um carro fugiu após se envolver em um acidente de trânsito com um caminhão na madrugada desta quinta-feira (1º). A colisão lateral foi registrada por volta das 3h na SC-163, na linha Santa Fé Alta, no município de Itapiranga, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

