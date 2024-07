ND Mais |Do R7

Motorista foge e abandona namorada após perseguição policial com carro roubado em Araquari Após perseguição policial, um Nissan/Kicks roubado no Rio Grande do Sul e que circulava clonado foi recuperado nesse sábado (29)...

Alto contraste

A+

A-

Após perseguição policial, um Nissan/Kicks roubado no Rio Grande do Sul e que circulava clonado foi recuperado nesse sábado (29) na BR-101 em Araquari, no Norte catarinense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Um espetáculo de julho: The Lemonheads, Suicidal Tandencies, Zeca Pagodinho e Roberto!

• Motorista foge e abandona namorada após perseguição policial com carro roubado em Araquari

• Após adutora romper e deixar bairros sem água em Chapecó, Casan faz conserto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.