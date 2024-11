Motorista perde controle e causa acidente em Chapecó Acidente com motorista aconteceu na SC-480 em Chapecó na noite da segunda-feira (14); ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 11h29 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h29 ) twitter

Um motorista de 27 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro após sair com o carro da pista e ir parar em cima de um canteiro na SC-480 em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O acidente de trânsito foi registrado por volta das 23h da segunda-feira (14).

