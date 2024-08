Motorista preso por roubo de carga em Araquari De falso refém a preso: esse foi o rumo que o roubo de carga ganhou após investigação da Polícia Civil ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 21h11 ) ‌



No início deste ano, um roubo de carga de fios de tecelagem em Araquari, no Norte de Santa Catarina, passou a ser investigado pela Polícia Civil. O motorista do caminhão, que inicialmente se apresentou como vítima de um suposto assalto, foi preso nesta sexta-feira (30) por envolvimento no crime.

