Motorista socorrido em parada cardíaca após acidente morre em Jaraguá do Sul Motorista socorrido em parada cardíaca após acidente morre em Jaraguá do Sul ND Mais|Do R7 14/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h49 ) twitter

Morreu no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, Marlon Fidelis, de 32 anos, vítima de um grave acidente ocorrido na tarde de quarta-feira (13), na avenida Prefeito Waldemar Grubba, no bairro Vila Lalau. Fidelis, que trabalhava em uma empresa têxtil da região, não resistiu aos ferimentos após ser encaminhado ao hospital em estado crítico.

