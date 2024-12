Motoristas e comerciantes reclamam de filas e prejuízo após mudança de trânsito em Joinville Implementação da mão dupla em trecho da Santos Dumont e da Tenente Antônio João, na zona Norte, tem piorado filas na região, segundo... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 15h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 15h29 ) twitter

Uma mudança no trânsito vem sendo motivo de reclamação para motoristas e comerciantes de Joinville, no Norte de Santa Catarina. Eles protestam contra a implementação da mão dupla em um trecho da Santos Dumont e da Tenente Antônio João, na zona Norte da cidade.

