MP atua contra candidatura de médico condenado por crimes graves Antônio Teobaldo foi condenado por estupro na Bahia e em Joinville; crimes ocorreram em postos de saúde ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 01h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h30 ) ‌



O Ministério Público Eleitoral da Bahia pediu o indeferimento da candidatura a vereador do médico Antônio Teobaldo Magalhães Andrade, condenado por estupros em Joinville, no Norte de Santa Catarina, e na Bahia. O pedido ocorreu após a repercussão da matéria publicada pelo Portal ND Mais nesta semana.

