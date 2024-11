MP denuncia investigados por acidente que matou atletas de remo na BR-376 MP denuncia investigados por acidente que matou atletas de remo na BR-376 ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 20/11/2024 - 19h29 ) twitter

Acidente com atletas de remo na BR-376

O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia por homicídio culposo contra o condutor e o proprietário do caminhão envolvido no acidente ocorrido na noite do dia 20 de outubro passado, na BR-376, em Guaratuba, que resultou na morte de nove pessoas, todos integrantes de delegação de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os dois também foram denunciados por lesão corporal culposa contra o único sobrevivente do acidente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa tragédia.

