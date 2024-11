MPSC apura agressões de PMs contra advogada e mãe em SC; vídeos mostram a discussão MPSC apura agressões de PMs contra advogada e mãe em SC; vídeos mostram a discussão ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 13/11/2024 - 20h49 ) twitter

Confusão em supermercado

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) instaurou procedimento extrajudicial para apurar as agressões cometidas por policias militares contra a advogada Aline Borges da Silva e sua mãe. O caso aconteceu na noite de sábado (9) em um mercado atacadista de Içara, no Sul do estado.

