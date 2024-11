MPSC denuncia 18 e pede indenização de R$ 1 milhão por atentados na Grande Florianópolis MPSC denuncia 18 e pede indenização de R$ 1 milhão por atentados na Grande Florianópolis ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 14h30 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h30 ) twitter

O Ministério Público de Santa Catarina denunciou 18 pessoas pelos atentados na Grande Florianópolis, em 19 de outubro. O grupo, que foi preso no dia do fato, é acusado de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, incêndio e roubo. Além disso, o órgão que os investigados arquem com uma indenização de R$ 1 milhão, pelos danos e prejuízos causados à sociedade.

