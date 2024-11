MPSC pede veto a licitações e investiga alteração de 35 itens na legislação em São José MPSC pede veto a licitações e investiga alteração de 35 itens na legislação em São José ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 20/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MPSC pede veto a licitações e investiga alteração de 35 itens na legislação em São José

O Ministério Público de Santa Catarina ingressou com uma ação civil pública, contra uma série de emendas legislativas, aprovadas pela Câmara de Vereadores de São José, na Grande Florianópolis. Segundo o órgão, as alterações na legislação em São José estão relacionadas ao Plano Diretor, ao ordenamento do uso e ocupação do solo, e ao parcelamento do solo urbano

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa importante ação do MPSC.

Leia Mais em ND Mais:

Avião cai em fazenda a 1 km do aeroporto após bater em rede de alta tensão e piloto morre

MP denuncia investigados por acidente que matou atletas de remo na BR-376

Mulher morre em grave acidente na BR-153 em SC; motor do carro foi arrancado