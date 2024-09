Mudança importante no trânsito de Chapecó Rotatória ficava localizada no acesso ao Parque das Palmeiras e foi substituída; motoristas devem respeitar a nova sinalização ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 09h32 (Atualizado em 04/09/2024 - 09h32 ) ‌



A rotatória do acesso Ernani Sander com a rua Mascarenhas de Moraes, no bairro Parque das Palmeiras, foi substituída por um trevo em Chapecó, Oeste de Santa Catarina.

