Mudanças da Anatel geram alerta para aumento nos preços de planos de celular e internet Medida da Anatel pode impactar consumidores e operadoras, alterando regras de preços, migração de planos e mais; essa ação inclui planos... ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 20h09 (Atualizado em 08/12/2024 - 20h09 )

Nesta quinta-feira (5), o Conselho Diretor da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) anunciou que acolheu parcialmente disposições do novo RGC (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor) de Serviços de Telecomunicações. Segundo a agência, as alterações incluem modificação de preços, migração de planos e mais.

Para entender todas as implicações dessas mudanças e como elas podem afetar seu bolso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

