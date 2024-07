Mudanças no Trânsito de Itajaí: O que Você Precisa Saber As ruas Curt Hering e Blumenau no bairro Barra do Rio, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, passarão por mudanças de sentido... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 22h03 (Atualizado em 24/07/2024 - 22h03 ) ‌



As ruas Curt Hering e Blumenau no bairro Barra do Rio, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, passarão por mudanças de sentido a partir da próxima-quinta (24).

