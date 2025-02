‘Muita gente caiu’, conta passageiro após acidente com ônibus rumo ao Beto Carrero Um passageiro relatou a equipe da NDTV que muitos passageiros estavam sem cinto quando o ônibus tombou na Serra Dona Francisca ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 16h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O passageiro Cristian Júnior Selbino da Costa Machado, de 18 anos, contou à equipe da NDTV Record como foi o tombamento do ônibus, ocorrido na manhã deste domingo (26), por volta das 7h30, no Mirante da Serra Dona Francisca, em Joinville, Santa Catarina. O veículo, que transportava 46 passageiros, havia saído de Canoinhas às 3h30 com destino a Penha, onde os passageiros visitariam o parque Beto Carrero World.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e os relatos dos passageiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Praga da China surge no Brasil e ameaça se espalhar; entenda

Marcelo Laurindo, fundador de escola de samba de SC, morre aos 54 anos

Motorista recebe R$ 131 milhões por engano, devolve quantia e cobra recompensa por honestidade