Mulher condenada por matar marido em Joinville Anderson Leandro foi morto a marretadas e facadas no dia 5 de julho de 2022, no bairro Boa Vista, em Joinville, no Norte catarinense...

Anderson Leandro foi morto a marretadas e facadas no dia 5 de julho de 2022, no bairro Boa Vista, em Joinville, no Norte catarinense. Quase dois anos após o crime, sua esposa Ana Paula Vieira foi condenada a 15 anos de prisão por cometer o assassinato.

