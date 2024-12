Mulher de 67 anos é encontrada morta em propriedade no interior de SC Os socorristas tentaram reanimar a mulher, que estava às margens de um açude do município do Oeste do Estado; o corpo ficou aos cuidados... ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 22h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 22h09 ) twitter

Uma mulher de 67 anos foi encontrada morta dentro de um açude na linha Barra do Guamirim, interior de São Miguel do Oeste, no Oeste catarinense. O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quarta-feira (4).

