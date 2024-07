Mulher é agredida em discussão com marido em Ponte Serrada

ND Mais |Do R7

Uma mulher de 39 anos chamou a polícia após ser agredida com tapas e socos em uma discussão com o marido em Ponte Serrada, no Oeste de Santa Catarina. O caso foi na quarta-feira (10).

