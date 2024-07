ND Mais |Do R7

Mulher é presa por golpe do celular emprestado no Aeroporto de Florianópolis Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (5), no Aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, suspeita de aplicar o golpe do celular...

Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (5), no Aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, suspeita de aplicar o golpe do celular emprestado, e realizar transações bancárias do telefone da vítima, sem autorização. O caso, segundo a Polícia Civil, configura crime de furto qualificado mediante fraude.

