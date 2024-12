Mulher morre em presídio de São Miguel do Oeste e polícia investiga causas Mulher morre em presídio de São Miguel do Oeste e polícia investiga causas ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 14h10 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h10 ) twitter

Mulher morre em presídio de São Miguel do Oeste

Uma mulher morreu no presídio de São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar e o Samu, a vítima teria passado mal na tarde de segunda-feira (2).

