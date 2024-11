Mulher que morreu em grave acidente na BR-153 era personal trainer e professora Mulher que morreu em grave acidente na BR-153 era personal trainer e professora ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 23h09 (Atualizado em 20/11/2024 - 23h09 ) twitter

Foi identificada como Patricia Luana dos Santos Ribeiro, de 28 anos, a mulher que morreu após se envolver em um grave acidente na BR-153 na manhã desta quarta-feira (20). A colisão frontal do carro com um caminhão aconteceu no trecho do município de Concórdia, no Alto Uruguai catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

