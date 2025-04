Mulher que roubou carro e jogou vítima de penhasco é denunciada com mais três em SC Segundo denúncia, crime em Araranguá foi cometido com extrema crueldade e fingimento de interesse amoroso; réus também são acusados... ND Mais|Do R7 27/04/2025 - 04h59 (Atualizado em 27/04/2025 - 04h59 ) twitter

ND Mais

O MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) denunciou quatro pessoas envolvidas em um latrocínio ocorrido em 8 de março, em Araranguá. Um jovem venezuelano de 22 anos teve o carro roubado e foi arremessado do farol do Morro dos Conventos, de uma altura de 80 metros. Segundo as investigações, uma das denunciadas, uma mulher, fingiu interesse amoroso na vítima para atraí-lo e facilitar o crime.

Saiba mais sobre este crime brutal e suas consequências consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

