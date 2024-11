Mulher sofre tentativa de feminicídio no Centro de Florianópolis; vítima tinha medida protetiva Mulher sofre tentativa de feminicídio no Centro de Florianópolis; vítima tinha medida protetiva ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 20h29 (Atualizado em 05/11/2024 - 20h29 ) twitter

Mulher sofre tentativa de feminicídio no Centro de Florianópolis

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio durante a tarde desta segunda-feira (5), no Centro de Florianópolis. Conforme a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a ex-companheira da vítima teria jogado álcool no corpo e rosto dela e tentado atear fogo com um isqueiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso alarmante.

