Mulher usa cabo de vassoura para defender irmã de agressão em Itajaí

A irmã de uma vítima de agressão defendeu a mulher após o marido dar cabeçadas e socos do rosto da companheira na manhã do último sábado (6), no bairro Cordeiros em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina.

