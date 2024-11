Mulheres na política e mais: como foi o segundo dia de Comac-SC Mulheres na política e mais: como foi o segundo dia de Comac-SC ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 22h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 22h49 ) twitter

Segundo dia de Comac-SC

O maior evento municipalista de Santa Catarina continuou nesta quinta-feira (7) com temas relevantes para a política e administração pública. A terceira edição do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, o Comac-SC, ocorre no Expocentro de Balneário Camboriú até sexta-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

