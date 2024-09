Multas em alta velocidade no Contorno Viário de Florianópolis Apenas nessa segunda-feira (9), foram 64 flagrantes por excesso de velocidade na rodovia, que tem limites entre 80 km/h e 100 km/h ND Mais|Do R7 10/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Contorno Viário da Grande Florianópolis, inaugurado em agosto, é considerado a solução para desafogar o trânsito no entorno da Capital catarinense. Apesar da redução do número de acidentes e diminuição do tempo de percurso, o número de motoristas flagrados em alta velocidade chama atenção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Contorno Viário da Grande Florianópolis vira ‘pista de corrida’ com mais de 60 multas em um dia

• Rubens Oestroem abre nova exposição no jardim do Badesc

• Incêndio em prédio no Centro de Chapecó mobiliza moradores