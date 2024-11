Multinacional catarinense anuncia investimentos de US$ 62 milhões para expansão na China Multinacional catarinense anuncia investimentos de US$ 62 milhões para expansão na China ND Mais|Do R7 22/11/2024 - 15h30 (Atualizado em 22/11/2024 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Expansão da WEG na China

A WEG, uma das maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, divulgou um plano de investimentos de aproximadamente US$ 62 milhões para a expansão da capacidade produtiva em seu parque fabril localizado em Rugao, na China. Este plano da multinacional de Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, visa atender à crescente demanda do mercado e aumentar a presença da empresa na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os investimentos da WEG na China!

Leia Mais em ND Mais:

‘Promo do dia’: polícia descobre kit drogas e ‘empreendedor’ do tráfico é preso em SC

Bactéria em bica interrompe consumo de água em localidade do Sul de SC

SC terá 661 imóveis do Minha Casa, Minha Vida; veja cidades