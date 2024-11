Município decreta situação de emergência após estragos causados pela chuva em SC Município decreta situação de emergência após estragos causados pela chuva em SC ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 22h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 22h49 ) twitter

As chuvas causaram estragos em São Domingos, que decretou situação de emergência - Roberto Bortolanza/ND

São Domingos, no Oeste de SC, decretou situação de emergência por conta das chuvas que atingiram o município na noite de quarta-feira (6) e madrugada de quinta-feira (7).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os estragos e as ações de emergência.

