Museu do Presépio terá que ser restaurado por prefeitura de Florianópolis, determina Justiça
ND Mais|Do R7
27/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h49 )

Museu do Presépio

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) determinou que o município de Florianópolis restaure o Museu do Presépio, localizado no Estreito. Também conhecida como a Casa da Chácara, a construção colonial do século XIX foi tombada em 2002 e, segundo a Justiça, enfrenta problemas estruturais graves desde 2013.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa importante decisão!

