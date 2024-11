Mutirão de negociação de dívidas com bancos inicia nesta sexta-feira; veja como fazer Mutirão de negociação de dívidas com bancos inicia nesta sexta-feira; veja como fazer ND Mais|Do R7 01/11/2024 - 19h09 (Atualizado em 01/11/2024 - 19h09 ) twitter

Mutirão de negociação de dívidas com bancos

A partir desta sexta-feira (1º), as pessoas que possuem dívidas com bancos e financeiras podem negociar as pendências no Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira, que ocorre em todo o Brasil. A última edição, em março, negociou mais de 1,6 milhão de contratos.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como participar deste mutirão e regularizar suas dívidas!

