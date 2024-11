‘Não deu tempo de tirar’, diz doméstica que teve carro ilhado após chuva em Chapecó ‘Não deu tempo de tirar’, diz doméstica que teve carro ilhado após chuva em Chapecó ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 21h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 21h10 ) twitter

Carro ilhado em Chapecó

A doméstica Gilse da Cunha Silva trabalhava quando foi surpreendida com a notícia que o próprio carro estava ilhado e cheio de água no Centro de Chapecó, Oeste de SC. O veículo estava estacionado e ficou no meio dos alagamentos causados pela chuva intensa que atinge o Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os impactos das chuvas em Chapecó!

