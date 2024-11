Não perca a festa do pescado em Itajaí 35ª Marejada encerra neste fim de semana, com direito a regata; ainda dá tempo de participar da festa ND Mais|Do R7 19/10/2024 - 09h28 (Atualizado em 19/10/2024 - 09h28 ) twitter

Com entrada gratuita, Marejada encerra neste domingo (20) – Foto: Divulgação/Prefeitura de Itajaí

A 35ª Marejada chega ao seu último final de semana de programação no Centreventos de Itajaí, no Litoral Norte. Ainda dá tempo de aproveitar a maior festa do pescado do Brasil até seu encerramento, neste domingo (20).

