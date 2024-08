Não Perca: Documentário "Tropicália" no CineSonora! O documentário “Tropicália”, dirigido por Marcelo Machado, é o filme da vez no cineclube CineSonora. A sessão será nesta quarta-feira... ND Mais|Do R7 27/08/2024 - 12h11 (Atualizado em 27/08/2024 - 12h11 ) ‌



O documentário “Tropicália”, dirigido por Marcelo Machado, é o filme da vez no cineclube CineSonora. A sessão será nesta quarta-feira (28), às 19h30min, no Cinema Gilberto Gerlach, no Centro Integrado de Cultura (CIC), e a entrada é gratuita.

